Berrettini al 2° turno: battuto Jarry in tre set

Buona la prima per Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro, n. 14 al mondo e testa di serie n. 13 a New York, ha battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, n. 123 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Un successo senza storie per Berrettini che ha impiegato un'ora e 58 minuti, chiudendo in tre set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3. Un buon modo per rompere il ghiaccio da parte dell'azzurro, reduce da tre sconfitte consecutive nel circuito, che è stato perfetto al servizio dove non ha mai concesso palle break. Berrettini sfiderà al secondo turno o l'argentino Etcheverry o il francese Grenier.