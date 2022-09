Alcaraz come un treno, Rublev vince dopo 4 ore

Prosegue l'incredibile marcia di Alcaraz che finora non ha perso un set: spazzato via Brooksby con un triplo 6-3. Accedono agli ottavi di finale anche Norrie e Rublev. Il russo ha battuto Shapovalov in 5 set al termine di un match durato 4 ore e 11 minuti Condividi

Vanno definendosi gli ottavi di finale agli US Open. Nel tabellone maschile Carlos Alcaraz non ha ancora perso un set. Lo spagnolo non ha avuto problemi contro quel Jenson Brooksby che al secondo turno aveva sconfitto il campione di Cincinnati Borna Coric. Triplo 6-3 il punteggio per la testa di serie numero 3 che, dopo i primi due parziali nei quali aveva perso il servizio soltanto una volta, ha sofferto nel terzo set, tanto da dover rimontare uno 0-3 con due break di svantaggio, vincendo sei game di fila. Alcaraz è tra i quattro in corsa per diventare numero 1 al mondo dopo gli US Open, oltre a Nadal, Medvedev e Ruud. Per assicurarsi la vetta nel ranking ATP, però, il teenager spagnolo deve obbligatoriamente vincere il titolo.

Avanti anche Norrie Va avanti anche Cameron Norrie, che ha sconfitto Holger Rune con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-1. In un equilibrato primo set, il danese è stato il primo ad avere una palla break, ma il britannico è stato il primo a prendersi il break, che però poi ha restituito proprio al momento di chiudere il parziale. Il classe 2002 di Copenhagen, però, si è dimostrato troppo traballante al servizio, tanto che ha chiuso la partita con otto doppi falli, e non è riuscito a garantirsi il tiebreak, mentre Norrie non ha tremato più al momento di prendersi il parziale. Più nervoso il secondo set: sotto di due break, Rune prima ha chiesto un medical timeout, poi si è lamentato per il tempo impiegato da Norrie tra un servizio e un altro. Comunque, nonostante fosse riuscito a risalire fino al 5-4, il danese non è riuscito a completare la rimonta, sprecando anche due palle break per l’aggancio. Il terzo set è stato ordinaria amministrazione per Norrie, che ha perso un unico punto al servizio e ha commesso soltanto un errore non forzato.

Rublev-Shapovalov, la sfida infinita Agli ottavi di finale il britannico affronterà Andrey Rublev, che ha sconfitto in cinque set Denis Shapovalov al termine di una partita durata più di quattro ore e conclusasi in cinque set: 6-4, 2-6, 6-7, 6-4, 7-6 il punteggio a favore del russo che aveva già avuto tre match point al servizio sul 5-4 nel quinto parziale. Il canadese, invece, ha pagato i rischi di un piano tattico iper-aggressivo per cui ha chiuso la partita con 76 vincenti, ma anche con 71 errori non forzati. L’equilibrio che ha regnato per tutta la partita si è visto anche dal numero di punti vinti da entrambi: 183 a testa.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Serena Williams ko, addio al tennis tra le lacrime Con la sconfitta contro l'australiana Tomljanovic agli US Open si è chiusa la carriera di Serena Williams, una giocatrice che ha riscritto la storia del tennis femminile a suon di vittorie e record. Ecco tutte le tappe della sua gloriosa carriera A cura di Michela Curcio THE LAST DANCE Dopo 25 anni si chiude la carriera di Serena Williams. La leggenda statunitense ha giocato il suo ultimo match agli US Open ed è stata battuta in tre set dall'australiana Ajla Tomljanovic. La sconfitta è arrivata dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6. Con l'eliminazione al terzo turno degli Us Open si chiude la carriera della leggenda del tennis (in campo si è lasciata andare alle lacrime), che aveva annunciato un mese fa il suo addio alle competizioni NEL SEGNO DI PAPA' RICHARD Nata nel 1981, Serena Williams inizia a giocare a tennis a quattro anni insieme alla sorella Venus, sotto la guida di papà Richard, che segue personalmente la crescita delle proprie figlie anche durante l’esperienza nell’accademia di Rick Macci. Serena diventa ufficialmente professionista nel 1995 e potrebbe debuttare nel circuito maggiore già a 14 anni, ma la WTA teme sia troppo giovane e impedisce al torneo di Oakland di darle una wild card. I PRIMI PASSI VERSO LA LEGGENDA Serena Williams debutta nel circuito WTA nel 1997, quando, a soli 16 anni, prova a qualificarsi per il Tier I (oggi WTA 1000) di Indian Wells. Nella circostanza, la statunitense viene sconfitta da Alexia Dechaume-Balleret. La prima vittoria nel tabellone principale di un torneo WTA, invece, avviene a novembre a Chicago. Con un ranking da numero 304 al mondo, Serena sconfigge due top ten come Mary Pierce e Monica Seles prima di essere eliminata in semifinale da Lindsay Davenport.