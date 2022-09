Svezia avanti 1-0 con l'Argentina dopo il primo match del girone A a Bologna. Elias Ymer ha battuto in tre set Baez dopo due ore e mezza di gioco. Ora la sfida tra i numeri 1 Schwartzman e Michael Ymer. Mercoledì alle 15 Italia-Croazia: diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Va alla Svezia la prima sfida del girone A di Coppa Davis. Elias Ymer ha sconfitto 6-4, 3-6, 7-6 l'argentino Baez, regalando il primo punto alla sua Nazionale. Ora la sfida tra i numeri 1, Scwartzman e Michael Ymer. Domani tocca all'Italia di capitan Volandri, che debutta davanti al proprio pubblico sfidando la Croazia. Match in diretta alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.