Laver Cup, ci sarà anche Berrettini con Federer

Matteo Berrettini è stato selezionato come riserva del Team Europe in vista della Laver Cup 2022, che si disputerà dal 23 al 25 settembre a Londra e che vedrà l'ultima apparizione ufficiale di Roger Federer. Il romano, numero 15 del ranking, è alla seconda presenza con la formazione europea dopo la vittoria a Boston nel 2021 contro il Resto del mondo. L’azzurro entrerà in campo in caso di infortunio o forfait da parte di uno dei titolari. Berrettini sarà parte integrande del team guidato da Bjorn Borg e che vede un cast stellare: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas.