Roger Federer è tornato a parlare del giorno in cui ha annunciato il suo addio al tennis. "Non è stato facile, ero molto commosso. Mi è scesa una lacrima o due. Ma sono felice aver fatto il passo. Sono molto sollevato e felice di aver fatto la carriera che ho fatto", ha detto lo svizzero parlando del giorno in cui ha annunciato il suo ritiro dal tennis al termine della Laver Cup. "Il futuro? Non so esattamente come sarà, ma vorrei non tenerlo completamente lontano da questo sport che mi ha dato tutto”, ha spiegato ai microfoni di Rts.