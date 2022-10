Vienna, Sonego ko al 1° turno: vince Ruusuvuori

Lorenzo Sonego esce di scena all'ATP 500 di Vienna. L'azzurro ha perso al primo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 43 al mondo: 6-2, 6-4 il punteggio finale in un'ora e 27 minuti di gioco. Un match sempre in salita per Sonego che ha perso i primi quattro game dell'incontro, andando sotto di due break nel 1° set. L'accenno di reazione mostrato dal quinto game in poi non basta riaprire il set, vinto da Ruusuvuori in 34 minuti. Maggiore equilibrio nel secondo parziale, ma anche in questo caso il torinese non impenierisce l'avversario che ha giocato un match di qualità e intensità. L'equilibrio si spezza al settimo game, quando Sonego perde la battuta. Ruusuvuori concede una palla break nel game successivo, ma Sonny non ne approfitta e non riesce a recuperare. Continua il suo momento negativo: quella di Vienna è la quarta sconfitta consecutiva nel circuito.