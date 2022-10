Prosegue il momento magico del tennis azzurro: Francesco Passaro si unisce a Lorenzo Musetti e centra la qualificazione alle Next Gen ATP Finals, in programma dall'8 al 12 novembre a Milano. L'Italia porta per la prima volta due rappresentanti al torneo dei migliori giovani. E con Arnaldi potrebbe essere tris. Il torneo sarà trasmesso in diretta da Sky e in streaming su NOW

Per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori qualificati per una stessa edizione delle Next Gen ATP Finals. All'Allianz Cloud di Milano, dall'8 al 12 novembre (diretta Sky Sport e in streaming su NOW), oltre a Lorenzo Musetti ci sarà Francesco Passaro che si unisce anche a Holger Rune, Jack Draper, Brandon Nakashima, Jiri Lehecka e Chun-Hsin Tseng. Passaro, che non gioca questa settimana, ha iniziato la stagione fuori dai primi 600 nei Pepperstone ATP Rankings ma ha raggiunto quest'anno un best ranking di numero 122 grazie anche al primo successo in un Challenger a Trieste e ad altre tre finali in questo circuito, a Sanremo, Forlì e Milano.