Sinner-Medvedev per la semifinale, oggi live Sky

Quasi un anno dopo l'ultima volta, Jannik Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino. Stavolta in palio c'è un posto in semifinale all'ATP 500 di Vienna, penultimo appuntamento della stagione prima delle ATP Finals. Per Sinner, rientrato in gara 25 giorni dopo l'infortunio alla caviglia accusato a Sofia, si tratta del primo test di alto livello contro il n. 4 al mondo e testa di serie n. 1 del torneo. Medvedev è reduce dalla brillante prestazione contro Dominic Thiem, liquidato con un doppio 6-3 in poco più di un'ora e mezza. Vittoria in due set al secondo turno anche per Sinner che ha battuto l'argentino Cerundolo. Chi vince affronterà in semifinale o Dimitrov o Giron.