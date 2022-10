Sonego entra nel main draw di Bercy, out Fognini

Il torinese vince in rimonta dopo due ore di gioco contro l'olandese Griekspoor e raggiunge Musetti e Sinner nel main draw dell'ultimo Masters 1000 della stagione. Niente da fare per Fognini, sconfitto dal 18enne francese Arthur Fils. Il torneo di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel giorno del forfait di Berrettini per il torneo di Parigi Bercy, gli italiani in tabellone principale nell'ultimo Masters 1000 della stagione diventano nuovamente tre. Lorenzo Sonego, infatti, ha guadagnato l'accesso al main draw superando le qualificazioni. Dopo aver battuto il portoghese Sousa al primo turno, l'azzurro ha eliminato l'olandese Griekspoor, n. 71 al mondo, nel turno decisivo: 3-6, 6-4, 7-6(3) in 2 ore e 4 minuti. Una grande prestazione di Sonego che ha recuperato un set di svantaggio e, nel terzo parziale, ha effettuato il controbreak proprio quando Griekspoor ha servito per chiudere l'incontro. L'azzurro giocherà così il main draw di Bercy per la terza volta in carriera.