Bercy 2° turno: oggi Musetti e Fognini live su Sky

Dodici incontri di 2° turno oggi in programma sui campi indoor di Bercy. Due gli italiani in campo: Musetti sfida Basilashvili, Fognini se la vedrà con Dimitrov. Sul Centrale debutteranno Alcaraz, Nadal, Medvedev e Tsitsipas. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza giornata di gara al Masters 1000 di Parigi Bercy, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due gli italiani oggi in campo che andranno a caccia di un posto negli ottavi di finale. Alle 11.00 toccherà a Lorenzo Musetti, impegnato sul Campo 2 contro Nikoloz Basilashvili, n. 106 al mondo. Nel terzo incontro del giorno sul Campo 1, invece, Fabio Fognini sfiderà Grigor Dimitrov per la settima volta in carriera. Sul Campo Centrale, infine, debutto nel torneo per Alcaraz, Nadal, Medvedev e Tsitsipas.