Si gioca oggi all'Allianz Cloud di Milano la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals di tennis, con ben tre azzurri impegnati: apre il programma alle 14 il derby tra Arnaldi e Passaro, Musetti invece scenderà in campo nel 2° match del programma serale contro Stricker per ipotecare un posto in semifinale. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA