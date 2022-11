ATP Finals a Torino, tutto quello che c'è da sapere

Torino è pronta per ospitare l'edizione 2022 delle ATP Finals. Con Alcaraz assente, riuscirà Djokovic a conquistare il 6° titolo come Federer? In palio un montepremi record e anche la prima piazza nel ranking mondiale. Domenica apre il programma Auger Aliassime-Ruud, lunedì Nole contro Tsitsipas. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dal 13 al 20 novembre

Tutto pronto a Torino per le ATP Finals 2022, al via da domenica 13 novembre. Al Pala Alpitour vanno in scena gli otto maestri della stagione, che si contendono il titolo vinto lo scorso anno da Sascha Zverev, quest'anno assente a causa di un infortunio. Prova a entrare nella storia Novak Djokovic, che vincendo eguaglierebbe il recordman Federer a quota 6 trofei. In palio anche il n° 1 del mondo: Tsitsipas potrebbe scalzare Alcaraz vincendo da imbattuto, Nadal anche arrivando in finale. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.