Australian Open 2026, Federer protagonista alla cerimonia inaugurale

Tennis
Michela Curcio

Michela Curcio

Lo svizzero sarà tra i protagonisti della cerimonia di inaugurazione degli Australian Open 2026, evento introdotto da questa edizione del torneo e in programma sabato 17 gennaio. "Mi spunta ancora un grande sorriso in volto se penso a tutti i miei ricordi qui in Australia", ha detto su Instagram

GLI ITALIANI PRESENTI AGLI AUSTRALIAN OPEN

"Ci vediamo presto, Australia". Firmato Roger Federer. La leggenda svizzera sarà tra i protagonisti della cerimonia di inaugurazione degli Australian Open 2026, evento introdotto d questa edizione del torneo e in programma sabato 17 gennaio, nella notte che precederà le prime partite di main draw. Federer, che in Australia ha trionfato sei volte, l’ultima nel 2018, sarà protagonista di un match di esibizione insieme ad altri tre ex numero 1 al mondo: il quattro volte campione a Melbourne, Andre Agassi, e le leggende australiane Pat Rafter e Lleyton Hewitt.

Le parole su Instagram

"Mi sembra che sia trascorsa un’eternità da quando ho coniato la definizione “Happy Slam” per gli Australian Open e mi spunta ancora un grande sorriso in volto se penso a tutti i miei ricordi qui in Australia", ha detto su Instagram lo stesso Federer, che non tornava a Melbourne dal 2020, anno in cui giocò il suo ultimo Australian Open, venendo sconfitto in semifinale da Novak Djokovic. E ha aggiunto: "Ho vissuto emozioni incredibili sulla Rod Laver Arena, come aver alzato al cielo la Norman Brooks Cup sei volte e aver giocato di fronte a Rod Laver in persona e ho sempre sentito un supporto straordinario da parte di tutti i tifosi australiani. Aver vinto gli Australian Open nel 2017 sarà sempre uno tra i miei ricordi più belli in uno Slam e poter difendere il titolo nel 2018 è stato un altro sogno diventato realtà".

