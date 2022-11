Torna in campo il gruppo rosso al Pala Alpitour di Torino: alle 14 tocca al cinque volte 'maestro' Novak Djokovic, che affronta Andrey Rublev. In serata lo spareggio per restare in corsa per la semifinale tra Tsitsipas e Medvedev. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW