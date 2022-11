Sinner si racconta. Lo speciale domani su Sky

Vedere l’avversario dall’altra parte del campo, determinare da solo il tuo successo o la tua sconfitta. "Tante partite si vincono guardando solo dall’altra parte del campo, nel senso che puoi prendere la forza così. È una sfida mentale, tipo un gioco di scacchi, e a me questo gioco piace tanto. L’ho scelto per questa ragione”. Così Jannik Sinner racchiude, in poche parole, il senso del del tennis. Il suo gioco, e molto di più.

La produzione originale realizzata da Sky Sport per Intesa Sanpaolo, “Jannik, oltre il tennis” è un autoritratto, più che un’intervista. La conversazione con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, racconta prima di tutto la mentalità di un giovane atleta che ha già conquistato il cuore degli appassionati italiani e non solo, svelato in una versione inedita, sincera, coinvolgente e pure istruttiva, per i tanti ragazzi che già lo guardano come un esempio.