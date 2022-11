Cambia il rigido dress code di Wimbledon per le tenniste. Dopo la discussione e impegno con la WTA, i produttori di abbigliamento e le squadre mediche, l'All England Club ha deciso di modificare la regola sull'abbigliamento bianco per le donne che, se vorranno, a partire dall'edizione 2023, potranno indossare pantaloncini di colore "medio/scuro". Una lunga battaglia vinta dalle giocatrici, che negli anni avevano espresso il loro disagio nel vestire in "total white" anche nel caso avessero le mestruazioni. L'intervento riguarda il punto 9 del regolamento "Clothing and Equipment", dedicato proprio al dress code per i Championships.