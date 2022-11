Davis, oggi iniziano le Finals LIVE su Sky Sport

Da oggi a domenica appuntamento con le finali di Coppa Davis, ultimo appuntamento della stagione tennistica, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra le protagoniste anche l'Italia che giovedì sfiderà gli Stati Uniti nei quarti di finale

Il grande tennis è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Mentre a Torino si sono spenti i riflettori sulle Nitto ATP Finals, è già tempo di tornare sottorete con la fase conclusiva della Davis Cup By Rakuten Finals, la più importante e prestigiosa competizione per nazioni, in programma al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna. Tutti i match della finale di Coppa Davis in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW da oggi, martedì 22, a domenica 27 novembre. Tra le otto protagoniste anche l’Italia di Filippo Volandri, che nei quarti affronterà gli Stati Uniti.

La "squadra tennis" di Sky che racconterà da Malaga la fase finale della Coppa Davis sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Paolo Lorenzi. "Studio Coppa Davis", sempre dalla città spagnola, in compagnia di Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.