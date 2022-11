Il Canada ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Davis. A Malaga, i nordamericani hanno battuto l'Australia per 2-0. Decisivi i successi in singolare di Shapovalov su Kokkinakis e di Auger-Aliassime su De Minaur

Il Canada ha conquistato la Coppa Davis 2022. La formazione nordamericana ha battuto nella finale di Malaga l'Australia con il punteggio di 2-0. Per il Canada si tratta della prima vittoria nella storia dopo la finale persa nel 2019. Gli 'aussie' mancano invece il 29° successo. Sotto gli occhi di Novak Djokovic, arrivato a Malaga per l'occasione, vittoria nel 1° singolare di Denis Shapovalov, che riscatta della sconfitta nella maratona di sabato contro Sonego, rifilando un netto 6-2, 6-4 a Kokkinakis. Nel 2° singolare, Auger-Aliassime ha battuto Alex De Minaur con i parziali di 6-3, 6-4 portando così l'insalatiera d'argento in Canada per la prima volta.