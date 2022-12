Musetti: “Voglio un 2023 ancora più straordinario”

Il tennista toscano, vincitore del premio come miglior giocatore italiano ha parlato a margine del Supertennis Awards di Genova: “È stata una stagione molto bella e ricca di soddisfazione, ho centrato obiettivi personali e non solo”. Poi sul futuro e la preparazione in vista degli Australian Open: “Mi sento bene, voglio confermare anche nel 2023 i progressi fatti quest’anno”

“È stata una stagione molto bella e ricca di soddisfazioni, ho centrato obiettivi personali e non solo”. Queste le parole a Sky Sport di Lorenzo Musetti al Supertennis Awards di Genova, dove ha vinto il premio come miglior tennista italiano del 2022. "Sono contento di aver ricevuto questo premio, mi fa onore. Ho avuto una stagione molto bella e ricca di soddisfazioni. Ho centrato obiettivi personali e non solo, contento di averla chiusa col botto e spero in un 2023 ancora più straordinario".

"Fatto il salto di qualità, voglio confermarmi nel 2023"

Sulla finale del torneo Atp di Napoli vinta contro Matteo Berrettini: "Chiusura perfetta per il pubblico italiano quello napoletano, che è molto caloroso. Ho avuto modo di scoprire la loro magnifica e unica accoglienza. Siamo riusciti a chiudere questo torneo nella miglior maniera possibile nonostante qualche problemino all’inizio, sono contento di averne fatto parte". Poi sui progressi e le vittorie contro i grandi del tennis Mondiale: "Battere i grandi mi dà molta motivazione e consapevolezza nei miei mezzi, grazie a questo sono riuscito a fare il salto di qualità ma ora è ovvio che devo confermarmi nel 2023. Giocare queste partite fa crescere e spero di farne più possibile il prossimo anno".

"Mi sto preparando per gli Aus Open, sto bene"

Sugli Australian Open, prossimo grande appuntamento: "Ho fatto una breve vacanza, poi sono subito ripartito per la preparazione che sarà abbastanza breve. Siamo a metà ma mi sento bene, stiamo lavorando molto su determinati aspetti, adesso va ritrovata la giusta energia soprattutto dal punto di vista fisico. Stiamo facendo un ottimo lavoro". Infine sul suo personale premio 2022: "Dovessi dare io un premio per il 2022? Lo darei alla mia ragazza. Sono riuscita nell’impresa di coinvolgerla a far parte della mia vita. Speriamo possa essere un bello slancio per noi e per il futuro".