Sonego: "La Davis mi fa ben sperare per il 2023"

Per Lorenzo Sonego è iniziato il countdown per la stagione 2023. Tra pochi giorni il tennista torinese volerà in Australia per disputare due tornei ATP 250 ad Adelaide in vista degli Australian Open di metà gennaio. Per Sonego è stata una preparazione sulle ali dell'entusiasmo dopo le ottime prestazioni in Coppa Davis, contro Tiafoe e Shapovalov, che gli hanno restituito certezze: "Ho vinto contro due top 20, questo fa ben sperare per la prossima stagione - ammette Sonego a margine dei Supertennis Awards - Mi sento bene e più maturo, sono stato numero 21 al mondo e spero di raggiungere nuovamente quella posizione". Una zona del ranking occupata attualmente da Lorenzo Musetti, compagno di Sonego durante la preparazione: "Ci siamo allenati insieme tutta la settimana, lavorando duro - ammette - Questa è la parte di stagione più impegnativa, è stato bello condividerla con lui. Sto cercando di essere più aggressivo e intraprendente, in Davis si sono visti i frutti degli allenamenti".