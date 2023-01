I risultati del 3° turno degli Australian Open

Nonostante le non perfette condizioni fisiche, Djokovic vola agli ottavi di finale grazie al successo in tre set sul bulgaro Dimitrov. Bautista Agut interrompe la favola di Murray. Avanti Rune e Rublev, che si affronteranno agli ottavi in un match che promette scintille. Tra le donne nessun problema per Pliskova e Sabalenka.

Novak Djokovic allunga la striscia di vittorie in Australia, centrando gli ottavi di finale a Melbourne. Battuto il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 27 del seeding, con i parziali di 7-6, 6-3, 6-4. Ancora tanti problemi alla gamba sinistra per il serbo, che è stato costretto a un medical time-out dopo il lunghissimo primo set (78') e si è fatto massaggiare anche nel finale, in cui ha avuto un visto calo. Pur non in perfette condizioni fisiche, Nole centra la 37^ vittoria consecutiva in terra australiana, dove non perde dal 2018. Agli ottavi se la vedrà con l'idolo di casa De Minaur (22^ testa di serie).