Montpellier al via con Sinner e Sonego LIVE su Sky

Il primo torneo stagionale in Europa si giocherà sul cemento indoor di Montpellier, in Francia. Tra i protagonisti del 250 ci sono anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che potrebbero ritrovarsi contro nei quarti di finale. L'ATP di Montpellier è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 12 febbraio

Archiviato l'Australian Open e le qualificazioni della Coppa Davis, il circuito ATP torna protagonista in Europa con il torneo 250 di Montpellier, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul cemento indoor francese si giocherà il primo ATP europeo della stagione e sono tanti i motivi d'interesse. In casa Italia, i riflettori saranno puntati su Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del torneo. L'azzurro, reduce dall'ottavo di finale a Melbourne contro Tsitsipas, debutterà al secondo turno contro Fucsovics o un qualificato. All'orizzonte un possibile quarto di finale tutto italiano con Lorenzo Sonego che esordirà contro il francese Bonzi. A guidare il tabellone è il danese Holger Rune, n. 9 al mondo, in una parte alta di tabellone che vedrà tra i protagonisti anche Borna Coric e Aleksandr Bublik, quest'ultimo vincitore a Montpellier un anno fa.