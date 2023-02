Sinner sfida Fucsovics, LIVE alle 19 su SS Tennis

Debutto sul cemento indoor francese per Sinner che ritrova Fucsovics, battuto in rimonta agli Australian Open tre settimane fa. L'incontro è in programma alle 19: sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport Tennis

All'ATP 250 di Montpellier è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner. Diciassette giorni dopo il ko agli ottavi degli Australian Open contro Tsitsipas, l'altoatesino scenderà in campo sul cemento indoor francese contro Marton Fucsovics, nell'incontro valido per il secondo turno. Il remake del terzo turno dello Slam australiano, quando Sinner recuperò due set di svantaggio. Il bilancio nei quattro precedenti è in perfetta parità, con due successi a testa. Il match tra Sinner e Fucsovics è il terzo in programma oggi sul campo Patrice Dominguez di Montpellier. Sarà possibile seguire gli incontri in simulcast su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis fino alle 18, poi la programmazione continuerà soltanto su Sky Sport Tennis.