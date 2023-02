Sonego affronta Krajinovic, oggi LIVE su Sky Sport

Il torinese torna in campo per il secondo turno del torneo francese: in caso di vittoria, Sonego affronterebbe Sinner ai quarti. Riflettori puntati anche sulla testa di serie n. 1 Holger Rune, impegnato contro Huesler. L'ATP 250 di Montpellier è in diretta su Sky Sport

Dopo la vittoria all'esordio contro Benjamin Bonzi, Lorenzo Sonego torna in campo all'ATP 250 di Montpellier, da seguire in diretta su Sky Sport. Un secondo turno con un derby sullo sfondo per il tennista torinese che affronterà il serbo Filip Krajinovic, n. 71 ATP. In caso di vittoria, Sonego affronterebbe Sinner nei quarti di finale. Tra gli altri match oggi in programma, riflettori puntati sul numero 1 del seeding, Holger Rune, che sfiderà l'elvetico Huesler.