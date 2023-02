Jannik Sinner a caccia della prima finale del 2023: l'azzurro sfida nella semifinale del torneo ATP 250 di Montpellier il 18enne francese Arthur Fils, n°163 del ranking e in gara con una wild-card. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 15

E' giorno di semifinali al torneo ATP 250 di Montpellier. In campo anche il n°1 azzurro Jannik Sinner, che affronta il sorprendente francese Arthur Fils . Il match è in programma alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . L'altoatesino ha vinto il match di quarti contro Sonego , primo incontro del torneo dopo aver usufruito di un bye al 1° turno e aver sfruttato il ritiro di Fucsovics agli ottavi.

Sinner-Fils, precedenti e statistiche

In semifinale - la tredicesima in carriera, l’ottava indoor - Sinner troverà dall’altra parte della rete il francese Fils, n.163 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Il 18enne di Parigi, autentica rivelazione di questa settimana, alla sua seconda partecipazione al main draw di un torneo del circuito maggiore ha messo in fila il connazionale Richard Gasquet (n.45 ATP), lo spagnolo Roberto Baustista Agut (n.24 ATP), quarto favorito del seeding, e ancora un connazionale, Quentin Halys (n.70), approdando al penultimo atto per giunta senza perdere un set. Tra Fils e Sinner non ci sono precedenti.