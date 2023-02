L'ATP Rotterdam LIVE su Sky con Sinner e Sonego

La stagione indoor europea prosegue in Olanda con l'ATP 500 di Rotterdam, live su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Un torneo di altissimo livello con il tabellone guidato da Stefanos Tsitsipas, possibile avversario di Sinner al secondo turno. In corsa anche Sonego che debutterà con il n. 3 del seeding, Felix Auger-Aliassime

Dopo Montpellier, la stagione indoor europea del tennis prosegue in Olanda, a Rotterdam, con l'ABN Amro Open, torneo ATP 500 in programma fino a domenica 19 febbraio. Si gioca sul cemento dell’Arena Rotterdam Ahoy e tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, con Sky Sport Tennis canale di riferimento, e in streaming su NOW. Telecronache curate da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Dario Massara e Fabio Tavelli, mentre il commento sarà affidato a Stefano Pescosolido e Nicolò Cotto. Un torneo di altissimo livello come dimostra il tabellone, con le prime otto teste di serie racchiuse nella top 16 del ranking ATP. A rappresentare l'Italia ci saranno Jannik Sinner (che debutterà contro il francese Bonzi e al 2° turno potrebbe incontrare Tsitsipas, n. 1 del seeding) e Lorenzo Sonego (subito impegnato contro Felix Auger Aliassime, testa di serie n. 3).