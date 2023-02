Momento storico per il tennis: battendo in finale John Isner a Dallas, Wu Yibing è infatti diventato il primo cinese a conquistare un titolo del circuito Atp. "Sono fiero di me, ho riscritto la storia della mia nazione", ha detto il 23enne, che un anno fa si trovava al 1869° posto del ranking mondiale

Wu Yibing è diventato il primo cinese nella storia del tennis a vincere un torneo del circuito Atp. E' successo sul campo in cemento della Southern Methodist University di Dallas, dove il 23enne di Hangzhou ha battuto in finale l'americano John Isner per 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 7-6 (14-12) dopo tre ore di gioco. Isner ha mancato un match point sul 6-5 30-40 nel secondo set e altri tre nel tie-break conclusivo, perdendo nonostante i 44 aces messi a segno. Wu grazie a questo successo entra per la prima volta nella Top 60 e da oggi occupa il numero 58 del ranking. Nemmeno dodici mesi fa, a marzo del 2022 era al n.1869, dopo essere stato assente dal circuito per circa due anni a causa degli infortuni.