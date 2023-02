Rotterdam, c'è Sonego-Aliassime oggi LIVE su Sky

Esordio di fuoco per il torinese, reduce dal quarto di finale a Montpellier, che affronterà il n. 8 al mondo. Tra gli altri match di giornata spicca il debutto del n. 1 del seeding Tsitsipas, possibile avversario al 2° turno di Sinner che giocherà domani contro Bonzi. L'ATP 500 di Rotterdam è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo il quarto di finale a Montpellier, Lorenzo Sonego torna in campo oggi all'ATP 500 di Rotterdam. Per il tennista torinese c'è subito un ostacolo difficile visto che sfiderà Felix Auger-Aliassime, n. 8 al mondo e testa di serie n. 3 del torneo. Tra i due c'è un solo precedente ad Amburgo nel 2020, vinto dal canadese in due set. Il match è in programma non prima delle 14.30, preceduto dal debutto di Sascha Zverev, n. 8 del seeding, contro il coreano Kwon. In serata, invece, giocherà la testa di serie n. 1 Stefanos Tsitsipas: il greco, che al secondo turno potrebbe incontrare Sinner (l'azzurro giocherà domani contro Bonzi), affronterà il finlandese Ruusuvuori.