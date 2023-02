Sconfitta a sorpresa per il tennista toscano, n. 3 del seeding in Argentina, battuto dal numero 101 al mondo, proveniente dalle qualificazioni, che ha archiviato la pratica con un doppio 6-4 in meno di due ore di gioco. Musetti si sposterà adesso in Brasile per giocare l'ATP 500 di Rio de Janeiro

Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti all'ATP 250 di Buenos Aires. Il tennista carrarese, tornato in gara un mese dopo gli Australian Open, ha perso sulla terra argentina contro il peruviano Juan Pablo Varillas, n. 101 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, che ha chiuso con un doppio 6-4 in meno di due ore di gioco. Una sconfitta a sorpresa per Musetti contro un avversario di caratura inferiore, ma che ha vissuto una giornata di grazia, senza commettere errori. L'azzurro è stato discontinuo e non è riuscito a trovare le sensazioni migliori, come dimostrato dai numeri: solo 58% di prime in campo con una resa del 65% e 11 punti su 42 vinti in risposta sulla prima di Varillas.