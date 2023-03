Dopo aver sconfitto Zverev in semifinale, il russo ha scritto sulla telecamera un messaggio particolare: “Tsoi è vivo”. Il riferimento è a Viktor Tsoi, cantante e artista di Leningrado morto nel '90 in un incidente stradale a 28 anni, che negli anni dell’URSS ebbe grande seguito in patria e non solo, per il suo rock spesso poco gradito alle autorità sovietiche, tanto da essere anche soprannominato da qualcuno il 'Jim Morrison sovietico'