Jannik Sinner in campo oggi nel 3° turno di Indian Wells. L'ultimo azzurro rimasto in corsa nel Masters 1000 californiano affronta il francese Adrian Mannarino, 68 del ranking, sempre battuto nei due precedenti. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner in campo contro Adrian Mannarino per il 3° turno di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking ed 11 del seeding, fermato agli ottavi in entrambe le precedenti partecipazioni a Indian Wells, è entrato in gara direttamente al secondo turno battendo 6-3, 7-6 il francese Richard Gasquet, n.43 ATP. Ora un altro transalpino, che sabato aveva fermato la corsa di Lorenzo Musetti.