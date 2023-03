Berrettini fuori a Phoenix: "Sono inguardabile"

Non è un buon momento per Matteo Berrettini. Il tennista italiano è stato eliminato ai quarti di finale del torneo Atp Challenger 175 di Phoenix, in Arizona. Dove nel 2019 ha vinto l'ultimo dei suoi tre titoli Challenger, dopo San Benedetto 2017 e Bergamo 2019. Il romano, infatti, è stato sconfitto 6-4, 3-6, 6-3 dal russo Alexander Shevchenko (numero 132 del mondo), contro ogni pronostico. Matteo, infatti, aveva beneficiato di una wild card ed era entrato nel tabellone da prima testa di serie. Un periodo negativo, sintetizzato al meglio da quella frase intercettata dai microfoni a bordo campo a un certo punto del match. Matteo avrebbe gridato: "Toglietemi dal campo, sono inguardabile". Ora dovra mettercela tutta per ritrovare la fiducia e fare bene al Master 1000 di Miami, il suo prossimo torneo.