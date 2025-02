Berrettini e Nardi nei quarti: il programma su Sky

Giovedì a tinte azzurre all'Atp 500 di Dubai , in in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Per la prima volta nella storia del torneo, infatti, ci sono due italiani nei quarti: Luca Nardi e Matteo Berrettini . Il primo a scendere in campo sarà il pesarese, al primo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore. L'avversario sarà il francese Quentin Halys , n. 77 al mondo ed entrato in tabellone dalle qualificazioni. Nel tardo pomeriggio, invece, toccherà a Berrettini. Il romano ritroverà Stefanos Tsitsipas , battuto lo scorso anno sulla terra rossa di Gstaad. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per il greco che ha vinto i due confronti sul cemento (Australian Open 2019 e United Cup 2023).

