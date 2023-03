Fabio Fognini esce di scena al 1° turno del Masters di Miami, secondo 1000 della stagione. Il ligure è stato battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff, n.103 del ranking, con i parziali di 6-4, 5-7, 6-4. Oggi a mezzanotte tocca a Sonego, che debutterà contro il campione Slam Dominic Thiem. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un altro stop al primo turno per Fabio Fognini, che esce di scena nel debutto del “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 35enne di Arma di Taggia, n.91 ATP, che a Miami ha raggiunto le semifinali nel 2017 (stoppato da Nadal), nella notte italiana ha ceduto all’esordio per 6-4, 5-7, 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, al tedesco Jan-Lennard Struff, n.103 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Sarà dunque Struff ad affrontare al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, n.27 del ranking e 21 del seeding. Oggi a mezzanotte tocca a Lorenzo Sonego, che troverà dall’altra parte della rete l’austriaco Dominic Thiem, n.106 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streming su NOW.