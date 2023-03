Musetti ko anche a Miami: vince Lehecka in 2 set

Quinta sconfitta consecutiva per Musetti che esce di scena all'esordio anche al Miami Open. L'azzurro ha perso contro Lehecka con un doppio 6-4 in un'ora e 20 minuti. Ottima partita del ceco che ha sempre preso l'iniziativa, mentre Musetti ha spesso subito passivamente, giocando lontano dalla linea di fondocampo. Difficoltà anche al servizio con solo il 55% di prime in campo. Per il carrarino testa adesso alla stagione su terra rossa che inizierà con l'ATP 250 di Marrakech

