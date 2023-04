Rivali in campo, ma amici fuori. Al termine della combattutissima semifinale contro Sinner, Alcaraz ha voluto fare l'in bocca al lupo all'altoatesino in vista della finale dell'Atp di Miami contro Medvedev: "Vinci il torneo, faccio il tifo per te!". Un altro gesto che dimostra il grande rispetto e la grande amicizia tra i due. Guarda il video

ATP MIAMI, GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-ALCARAZ