Le parole del campione azzurro dopo la straordinaria vittoria contro il numero uno al mondo nella semifinale del Masters 1000 di Miami: "Sono contento del livello di gioco che ho tenuto, ora però penso già alla finale contro Medvedev che non ho mai battuto. Il tennis in buone mani con me e Alcaraz? Tutti e due diamo sempre il massimo, sono contento ogni volta che posso incontrarlo. E oggi volevo fare meglio contro di lui: ci sono riuscito"

Una partita pazzesca e una vittoria epica: impresa di Jannik Sinner, che batte il numero uno al mondo Carlos Alcaraz in semifinale e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove troverà il russo Daniil Medvedev. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il campione azzurro ha ribaltato la partita con un 6-4, 6-2 grazie a una prestazione straordinaria. Alla fine del match, Sinner ha parlato così a Sky Sport: "Sapevo già dall’inizio che sarebbe stata una partita molto, molto difficile - le sue parole -, entrambi ci conosciamo ogni volta meglio della precedente. Sono contento di come sono sceso in campo e del livello di gioco che ho tenuto. Ho avuto delle chance già nel primo tempo, poi nel secondo, se mi avesse fatto il break sul 4-3, sarebbe stata molto tosta. Però ci ho provato in tutti i modi e sono contento. Adesso c'è la finale contro un avversario con cui non ho mai vinto, quindi sono già focalizzato su quella".