Monte-Carlo, wild card per Lorenzo Sonego

Gli organizzatori hanno assegnato a Sonego e Thiem le due wild card rimaste libere. Gli azzurri nel main draw diventano quattro: oltre a Sonego, ci saranno Sinner, Musetti e Berrettini. Alle 17 è previsto il sorteggio del tabellone principale. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Aumenta la pattuglia italiana nel tabellone principale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Dopo il forfait di Fabio Fognini per infortunio e l'ingresso nel tabellone principale di Jack Draper, gli organizzatori hanno riassegnato le due wild card rimaste libere a Lorenzo Sonego e Dominic Thiem. Il torinese, reduce dall'ottavo di finale a Miami, avrebbe dovuto giocare le qualificazioni nel Principato dove vanta come miglior risultato i quarti di finale nel 2019. In questo modo, gli italiani nel main draw di Monte-Carlo tornano in quattro: oltre a Sonego ci saranno Sinner (n. 7 del seeding, usufruirà di un bye al primo turno), Musetti e Berrettini. Giocheranno le qualificazioni, invece, Cecchinato, Nardi e Zeppieri. Alle 17 verrà effettuato il sorteggio del tabellone principale.