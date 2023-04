Tre azzurri in campo oggi al Masters di Monte-Carlo: Lorenzo Sonego sotto un set a zero contro il francese Humbert (3-6), poi tocca a Luca Nardi contro il monegasco Vacherot, chiude Lorenzo Musetti contro il serbo Kecmanovic. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY