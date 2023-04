Sinner e Musetti all'ATP Barcellona, live su Sky

Il circuito si sposta in Spagna per l'ATP 500 di Barcellona, giunto alla settantesima edizione. In Catalogna tornerà in campo Alcaraz, assente a Monte-Carlo per infortunio, e se la vedrà tra gli altri con Sinner e Musetti. Gli italiani in tabellone sono cinque: Passaro, Giustino e Arnaldi completano la pattuglia azzurra. Il torneo è in diretta fino a domenica 23 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

Archiviato il Masters 1000 di Monte-Carlo, il circuito maschile si sposta in Spagna per l'ATP 500 di Barcellona, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 23 aprile. Lo storico appuntamento con il "Barcelona Open", giunto alla settantesima edizione, farà da trait d'union in vista dei prossimi "mille" di Madrid e Roma. Un test importante come testimoniato anche dalla entry list, guidata da Carlos Alcaraz che torna in campo dopo aver saltato Monte-Carlo per via di un'artrite post traumatica alla mano sinistra dopo la trasferta negli Stati Uniti. Folta anche la pattuglia degli italiani. In tabellone sono in quattro, capitanati da Jannik Sinner, n. 4 del seeding e reduce dalla semifinale nel principato. L'altoatesino debutterà al secondo turno così come Lorenzo Musetti, testa di serie n. 4. Al via anche Francesco Passaro, che debutterà contro il sempreverde Fernando Verdasco (in tabellone grazie a una wild card) e la coppia Giustino-Arnaldi, entrambi provenienti dalle qualificazioni.