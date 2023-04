Barcellona, oggi in campo tre azzurri al 1° turno

In campo oggi tre dei cinque azzurri impegnati al torneo ATP 500 di Barcellona: Passaro debutta con il veterano Verdasco, Arnaldi affronta un altro spagnolo come Munar, per Giustino invece ostacolo russo con Shevchenko. Mercoledì tocca a Sinner e Musetti, direttamente al 2° turno. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Entrano in gioco i primi italiani oggi al torneo ATP 500 di Barcellona, che Sky Sport trasmette in diretta anche in streaming su NOW. In campo i tre azzurri impegnati al 1° turno. Ostacolo spagnolo al primo turno, per Matteo Arnaldi, n.105 del ranking, promosso dalle qualificazioni, che deve vedersela con Jaume Munar, n.83 ATP. Il 25enne di Santanyi (Maiorca) ha vinto in due set l’unico precedente con il 22enne di Sanremo, disputato al primo turno del Challenger di Perugia (terra) lo scorso anno. Francesco Passaro, 22enne n.125 ATP, affronta al primo turno il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 39enne di Madrid, n.244 del ranking, vincitore di questo torneo nel 2010 e beneficiario di una wild card. Tra i due non ci sono precedenti. Infine Lorenzo Giustino, n.233 del ranking, anche lui passato attraverso le qualificazioni, all’esordio nel tabellone principale trova dall’altra parte della rete il russo Alexander Shevchenko, n.98 ATP. Il 22enne di Rostov-On-Don ha battuto il 31enne napoletano nei quarti del Challenger di Tenerife 1 (veloce indoor) lo scorso gennaio. Mercoledì toccherà a Sinner e Musetti, che da teste di serie usufruiscono di un bye al 1° turno.