Seconda giornata al torneo ATP 500 di Barcellona, in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Mercoledì l'esordio di Jannik Sinner (contro Schwartzman) e Lorenzo Musetti (contro uno tra Rincon e Kubler), che debuttano direttamente al 2° turno. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Passaro-Verdasco 6-1, 6-1 Francesco Passaro domina il 39enne Fernando Verdasco, ex Top-10 e in gara con una wild-card, negandogli la prima vittoria stagionale. Passaro ha preso a pallate il campione delle ATP Finals del 2013, chiudendo con un doppio 6-1, e ottenendo così la seconda vittoria ATP in stagione, la quarta in carriera. Il perugino sarà il primo avversario nel torneo dell'argentino Francisco Cerundolo, numero 32 del mondo e testa di serie numero 15, eliminato la scorsa settimana da Matteo Berrettini a Monte-Carlo.

Shevchenko-Giustino 6-2, 6-2 Lorenzo Giustino, n.233 del ranking, passato attraverso le qualificazioni, ha ceduto 6-2, 6-2 in poco più di un'ora al russo Alexander Shevchenko, n.98 ATP. Due break per set in favore del 22enne di Rostov-On-Don, uno nel gioco iniziale di entrambe le frazioni, hanno deciso la partita in favore. Sfuma così la seconda vittoria nel circuito maggiore per Giustino.

6-2, 6-2 (Q) Arnaldi vs Munar

vs Munar Goffin vs (WC) Lopez

Schwartzman vs Yu 6-2, 6-2

(3) Ruud vs Shelton

(10) Davidovich Fokina vs Etcheverry

Ruusuvuori vs (5) Tiafoe