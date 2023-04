Tutto facile per Jannik Sinner, che vola agli ottavi del torneo ATP 500 di Barcellona grazie al successo per 6-2, 6-4 all'argentino Diego Schwartzman. Giovedì affronterà il giapponese Nishioka, n°35 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner vola agli ottavi del Barcelona Open Banc Sabadell , torneo ATP 500 che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.8 del ranking e quarto favorito del seeding, reduce dalla semifinale a Monte-Carlo, ha superato per la seconda volta in una settimana l’argentino Diego Schwartzman, n.48 ATP. 6-2, 6-4 i parziali per l'azzurro, al terzo successo in altrettanti incroci con 'El Peque'. Sinner, sorteggiato nella parte bassa del tabellone, quella presieduta dal greco Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2018 e nel 2021, affronterà giovedì il giapponese Yoshito Nishioka , 35 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.

La cronaca del match

Partenza in cui entrambi i giocatori concedono qualcosa: si parte con un break per parte, con Jannik che sbaglia qualche colpo in manovra di troppo e si trova sotto 2-1. Da quel momento il cambio di ritmo è impressionante: parziale di 5 game a zero, le briciole concesse al servizio e dominio totale, con la pratica archiviata in 45'. Anche l'inizio del secondo parziale è al rallentatore per Jannik, che si fa riprendere subito il break di vantaggio. Questa volta però si rimette immediatamente avanti con il break nel 3° game, poi manca il colpo del ko sul 4-2 e ha un improvviso blackout nel settimo game, quando concede l'inatteso contro-break. Sinner fa trattenere il fiato per una smorfia di dolore dopo un dritto in rete, poi però strappa la battuta a Schwartzman per la terza volta nel set e chiude 6-4. Vittoria n°151 in carriera, 12° all-time al pari di Berrettini.