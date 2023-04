Rafa Nadal non giocherà il Masters di Madrid, in programma dal prossimo 26 aprile. Lo spagnolo non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare accusata in Australia: "Purtroppo le otto settimane di prognosi non sono state rispettate. L'infortunio non guarisce e non posso allenarmi per poter competere. Non so quando potrò rientrare. Mi spiace molto saltare un torneo come Madrid, a cui tengo molto". Da verificare le sue condizioni per Roma e il Roland Garros