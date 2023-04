In campo oggi le semifinali del torneo ATP 500 di Barcellona. Italia ancora una volta protagonista grazie a Lorenzo Musetti, che alle 13.30 sfida la seconda testa di serie del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti va a caccia della sua prima finale in carriera al torneo ATP 500 di Barcellona. L'azzurro affronta in semifinale la seconda testa di serie del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas. Match in programma sulla Pista Rafa Nadal alle ore 13.30 e in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Musetti è reduce dai quarti di finale a Marrakesh e soprattutto a Monte-Carlo, mentre in Catalogna ha sfruttato ai quarti il ritiro di Jannik Sinner. Tsitsipas ha superato agevolmente Shapovalov e De Minaur.