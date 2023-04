Debutto per Lorenzo Musetti al Madrid Open: il carrarino, 15^ testa di serie del seeding e reduce dalla semifinale a Barcellona, esordisce al 2° turno contro il tedesco Yannick Hanfmann. In campo oggi anche Arnaldi, che cerca l'impresa contro Casper Ruud. I match in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Altri due azzurri in campo oggi al Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Debutto per Lorenzo Musetti, testa di serie n°15 del seeding, che affronta il tedesco Yannick Hanfmann, 108 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni. Uno pari il bilancio dei precedenti con il 31enne di Karlsruhe a segno in tre set negli ottavi sulla terra del Challenger di Todi ed il Next Gen toscano vincitore in due set nei quarti dell’ATP 250 Sardinia Open (terra) sempre nel 2020. Cercherà l'impresa Matteo Arnaldi, per la prima volta tra i primi 100 giocatori del mondo. Il classe 2001 ligure, che mercoledì contro Paire ha conquistato il suo primo successo a livello 1000, è infatti già certo di salire fino alla 98^ posizione del ranking da lunedì 8 maggio, a prescindere dall'andamento della sfida con il norvegese testa di serie n.3 Casper Ruud (n.4 ATP), che affronterà per la prima volta il giovane azzurro dopo aver ricevuto un bye all'esordio. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.