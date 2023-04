Vavassori ko a testa alta: vince Medvedev in 2 set

Vavassori saluta Madrid, sconfitto al secondo turno da Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-3. L'azzurro ha giocato per lunghi tratti alla pari, ma in entrambi i set ha perso il servizio a zero nei momenti decisivi. Oggi in campo anche Cecchinato contro De Minaur, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma al 2° turno il cammino di Andrea Vavassori al Madrid Open. Dopo la vittoria con Andy Murray, il piemontese ha perso contro il n. 3 al mondo Daniil Medvedev: 6-4, 6-3 lo score in un'ora e 21 minuti. Un ko a testa alta per Vavassori che ha perso giocando ad alto livello, confermando il torneo strepitoso che per lui era iniziato nelle qualificazioni. Per lunghi tratti l'azzurro ha giocato alla pari, ma in entrambi i set ha pagato dazio perdendo il servizio a zero nei momenti decisivi. Il ko con Medvedev (per il russo sono 9 vittorie negli ultimi 10 incontri), però, non cambia il giudizio sul suo cammino a Madrid. Vavassori da lunedì 8 maggio registrerà il suo nuovo best ranking, salendo al n. 141 della classifica mondiale. In campo oggi anche Marco Cecchinato che giocherà sul campo 5 contro il n. 16 del seeding Alex De Minaur.