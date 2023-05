Si interrompe la favola di Zhizhen Zhang, primo cinese a raggiungere i quarti in un Masters 1000: Arslan Karatsev, n°121 del mondo, vince 7-6, 6-4 e vola in semifinale dove sfiderà il vincente di Tsitsipas-Struff. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

La favola di Zhizhen Zhang si interrompe ai quarti di finale del Masters di Madrid. Il primo cinese a entrare tra i primi otto in un 1000 sbatte infatti contro Arslan Karatsev, n°121 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, ma già capace in carriera di entrare in Top-20 dopo la storica semifinale agli Australian Open del 2021. Il russo, già giustiziere del n°3 del mondo, il connazionale Daniil Medvedev, si è imposto con i parziali di 7-6, 6-4 in un'ora e 41' di gioco, diventando il secondo giocatore proveniente dalle 'quali' a centrare una semifinale dopo Santoro nel 2002. Karatsev, che con questo risultato torna nei pressi della Top-50, affronterà venerdì il vincente di Tsitsipas-Struff. Già definita l'altra semifinale, che vedrà opposto il campione in carica e n°1 del seeding, Carlos Alcaraz e il croato Borna Coric. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.