Terza giornata agli Internazionali d'Italia, con l'atteso debutto di Jannik Sinner, che alle 11 sul Centrale affronta l'australiano Kokkinakis. In campo anche Fognini, che dopo l'impresa con Murray, sfida il serbo Kecmanovic sul Pietrangeli. Esordio in serata per il campione in carica e n°1 del mondo, Novak Djokovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW