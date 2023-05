Alcaraz e 4 italiani: il programma di oggi su Sky

Quarta giornata al Foro Italico di Roma con il secondo turno della parte bassa del tabellone. In campo quattro italiani, con il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi che chiuderà il programma sul Centrale. Debutto agli Internazionali per Alcaraz che sfiderà il connazionale Ramos Vinolas. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono ancora i tennisti azzurri i protagonisti agli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 21 maggio È un sabato dedicato al secondo turno nella parte bassa del tabellone, con quattro italiani in campo. I riflettori saranno puntati sul derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi che chiuderà il programma odierno sul Centrale. In campo anche Sonego e Cecchinato, rispettivamente impegnati con il giapponese Nishioka e lo spagnolo Bautista Agut. L'attesa, però, è per l'esordio di Carlos Alcaraz. Il n. 2 al mondo (che dopo Roma tornerà in vettà al ranking) giocherà il suo primo match in carriera al Foro Italico contro il connazionale Alberto Ramos Vinolas.